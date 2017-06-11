Сборная России по волейболу на тай-брейке обыграла Италию в Мировой лиге

Мужская сборная России по волейболу одержала единственную победу во второй игровой уик-энд Мировой лиги – 2017. В матче третьего тура группы F1, которая играет во Франции, подопечные Сергея Шляпникова на тай-брейке одолели итальянцев со счётом 3:2. Самым результативным в составе сборной России стал Дмитрий Волков, набравший 19 очков (включая 4 эйса). 16 очков на счету Максима Жигалова, 14 (4 из них эйсы) принес команде Егор Феоктистов. Сборная Италии покидает Францию без побед.

В активе россиян две победы в шести проведённых матчах турнира, у итальянцев – одна.

Третий игровой уик-энд сборная России проведёт в Польше. 15 июня россияне сыграют с поляками, 17 июня — с командой США, 18 июня – со сборной Ирана.

Волейбол. Мировая лига. Второй игровой уик-энд. Группа F1. Третий тур. Франция

Италия – Россия – 2:3 (33:31, 23:25, 25:21, 23:25, 10:15).