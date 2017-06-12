Тилли: Франция в третий раз подряд вышла в «Финал шести» МЛ, это поразительно

Главный тренер мужской сборной Франции Лоран Тилли поделился впечатлениями после победы над американцами в матче Мировой лиги со счётом 3:1 (25:20, 18:25, 25:22, 25:21). Французы гарантировали себе место в «Финале шести».

«Это было очень непросто. Соперники оказывали давление на подаче и блоке, но мы сумели адаптироваться. Россар и Шиненйезе провели отличный матч. Важно, что все игроки сборной могут принимать участие в матчах. Мы квалифицировались в «Финал шести». Это поразительно, ведь это случилось в третий раз подряд. Эрвин Нгапет будет с командой в Антверпене, несмотря на то что его восстановление продолжается. Нам важно, чтобы он подготовился к играм в Куритибе», — цитирует Тилли официальный сайт FIVB.