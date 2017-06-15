Красильников и Лямин с победы стартовали на этапе Мирового тура в Гааге

В Гааге (Нидерланды) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу. В первом раунде квалификации россияне Ярослав Кошкарёв и Руслан Быканов проиграли представителям Чехии Ондржею Перушичу и Давиду Швайнеру со счётом 0:2 (12:21, 14:21).

Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин одолели немцев Лоренца Шуманна и Юлиуса Толе со счётом 2:1 (21:18, 18:21, 15:12). 16 июня россияне встретятся с представителями Польши Михалом Брылем иГжегожем Фижилеком.

Этап Мирового тура в Гааге завершится 18 июня.