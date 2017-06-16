Макрогузова и Холомина победили во 2-м туре ЧЕ U22 по пляжному волейболу

В Бадене (Австрия) продолжается молодёжный чемпионат Европы по пляжному волейболу в возрастной категории U22. Во втором туре группового этапа россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина обыграли испанский дуэт Мария Белен Карро / Клара Солер со счётом 2:0 (21:11, 21:13). На старте соревнований россиянки победили австрийскую пару Роня Клингер / Дорина Клингер со счётом 2:0 (21:14, 21:15).

Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин стартовали с победы над венграми Ботондом Олахом и Балажем Бенком – 2:0 (21:14, 21:14).

Победители групп выйдут в 1/8 финала. Дуэты со вторых и третьих мест в группах сыграют в классическом плей-офф.