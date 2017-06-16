Сборная Китая победила команду Турции в матче второго дивизиона Мировой лиги

Мужская сборная Китая в матче второго дивизиона Мировой лиги в Куньшане (Китай) в трёх партиях одолела команду Турции со счётом 3:0 (43:41, 26:24, 25:21). Для китайцев эта победа стала третьей в семи матчах, турки потерпели четвёртое поражение.

Мировая лига. Мужчины. Второй дивизион. Группа G. Куньшань

Китай — Турция — 3:0 (43:41, 26:24, 25:21).

17 июня сборная Австралии сыграет с командой Китая, а японцы сразятся со сборной Турции. Сборная Австралии обеспечила себе место в финальном раунде как хозяин соревнований.