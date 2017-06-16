Сборная Италии нанесла французам первое поражение в Мировой лиге

Сборная Италии в первом туре этапа первого дивизиона Мировой лиги в Антверпене в упорной борьбе одолела команду Франции со счётом 3:2. Самыми результативными волейболистами встречи стали французы Стефан Бойе и Тибо Россар, набравшие по 17 очков.

Итальянцы одержали вторую победу в 7 встречах, а команда Лорана Тилли потерпела первое поражение. В субботу, 17 июня, французы сыграют с канадцами, а итальянцы — с бельгийцами.

Мужчины. Мировая лига. Первый дивизион

Группа I1. Антверпен, Бельгия

Италия — Франция — 3:2 (20:25, 25:21, 24:26, 25:20, 16:14).