Голландцы и чехи добились побед на старте этапа Мировой лиги в Гааге

Сборная Нидерландов начала выступление на этапе второго дивизиона Мирового тура в Гааге с разгромной победы над командой Южной Кореи. Голландцы выиграли пятую встречу из семи, а корейцы потерпели четвёртое поражение.

В другой встрече игрового дня сборная Чехии уверенно переиграла команду Словакии. Чехи выиграли четвёртый матч, а словаки проиграли третью встречу.

Мужчины. Мировая лига. Второй дивизион

Группа I2. Гаага, Нидерланды

Южная Корея — Нидерланды — 0:3 (21:25, 16:25, 16:25)

Словакия — Чехия — 0:3 (16:25, 23:25, 17:25).