Бельгийские волейболисты взяли верх над итальянцами в Мировой лиге

Мужская сборная Бельгии по волейболу одержала первую победу в рамках домашнего уик-энда Мировой лиги, в четырех партиях обыграв команду Италии со счётом 3:1.

Накануне бельгийцы уступили команде Канады (2:3), а итальянцы взяли верх над лидирующими в соревнованиях французами (3:2).

В сводной турнирной таблице первой группы Мировой лиги Бельгия после 8 игр из 9 занимает четвертое место, а Италия – одиннадцатое.

Волейбол. Мировая лига. Третий уик-энд. Группа I1. 2-й тур. Бельгия

Италия – Бельгия 1:3 (22:25, 24:26, 27:25, 16:25).