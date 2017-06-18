Спироу: сборная США почти смогла победить, не играя в свой лучший волейбол

Главный тренер мужской сборной США Джон Спироу прокомментировал поражение от команды России в матче Мировой лиги в Катовице (Польша) со счётом 2:3 (29:31, 25:17, 19:25, 29:27, 13:15).

«Конечно, я расстроен, но доволен тем, что мы продемонстрировали прекрасный волейбол. Мы играли с высоко поднятой головой и отчаянно боролись. Мы почти смогли победить, не играя в свой лучший волейбол. В третьем сете мы испытывали трудности, несмотря на то, что мы наладили передачи. Нам нужно извлечь опыт из этого поражения и посмотреть, сможем ли мы сыграть лучше в матче с Польшей.

Мы благодарны польским болельщикам, нам очень нравится выступать здесь. С нетерпением ждём матча с хозяевами соревнований», — цитирует Спироу официальный сайт FIVB.