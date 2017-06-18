Сборная Австралии победила команду Турции в матче второго дивизиона Мировой лиги

Мужская сборная Австралии в матче второго дивизиона Мировой лиги в Куньшане (Китай) в четырёх партиях одолела команду Турции со счётом 3:1 (26:24, 20:25, 25:21, 25:19). Для австралийцев эта победа стала шестой в девяти матчах, команда Турции потерпела шестое поражение.

Мировая лига. Мужчины. Второй дивизион. Группа G. Куньшань

Турция — Австралия — 1:3 (24:26, 25:20, 21:25, 19:25).

Сборная Австралии обеспечила себе место в финальном раунде как хозяин соревнований. Команда Турции пройти дальше не смогла.