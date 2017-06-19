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Шляпников: время позволило лучше сыграться, лучше чувствовать друг друга

19 июня 2017, понедельник. 17:48. Волейбол

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников оценил итоги группового этапа Мировой лиги и выход в «Финал шести».

«Чувство, что мы сделали свою работу, ребята приобрели и приобретают необходимый международный опыт. Мы проверяем ближайший резерв основного состава. Несколько задач, которые нам удалось выполнить. Это хорошая школа – сыграть в «Финале шести».

Первое, что нам надо будет сделать, – восстановить наших игроков. Залечить травмы, с которыми они играли. Это и травма Ковалёва, и травма Бирюкова. Всё это требует внимания, требует лечения. С Бирюковым ситуация несколько легче. Думаю, нам удастся его восстановить. С Ковалёвым ситуация сложнее. Но Дима волевой игрок. Всё будет нормально.

В заявку на турнир уже внести никого нельзя. У нас там есть Чефранов, Ильиных, Кимеров и Панков, которые не поехали то в силу травмы, то по иным причинам. Сейчас будем формировать лист уже на «Финал шести», будем смотреть, кто в каком состоянии, где мы можем найти усиление и на каких позициях.

Я уже говорил, что нам нужно время для того, чтобы ребята друг друга почувствовали. Видите, по прошествии двух туров команда в третьем уже была другой. Лучше понимание, лучше взаимодействия с серединой сетки и на блоке. Команда добавила в защите. Считаю, это время прошло для нас с пользой. Ребята очень хорошо откликаются на упражнения, есть обратная связь, что очень важно для тренера. Когда даётся задание, игроки его выполняют. Прежде всего, это касается блока. Это радует. Блок – наша сильная сторона. Она работала, считаю, что достаточно хорошо работала именно на этом туре в Польше. Время позволило нам лучше сыграться, лучше чувствовать друг друга», — приводит слова Шляпникова «Красная звезда».

Три шага до Куритибы. Как сборная России вышла в Финал шести
Мужская сборная России по волейболу не отдала полурезервному составу Ирана ни одной партии и шагнула в «Финал шести» Мировой лиги.
Источник: Красная Звезда Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Волейбол Сергей Шляпников
Новости. Волейбол
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