Константинов: не думаю, что Болгария заслуживала победы в матче с Аргентиной

Главный тренер сборной Болгарии Пламен Константинов прокомментировал поражение от сборной Аргентины в матче группового этапа Мировой лиги,



«Я не хочу говорить об игре сборной Аргентины, мне нужно дать комментарий по поводу выступления моей команды. Не думаю, что сегодня мы заслуживали победы. Мы не были нацелены на победу, не показали характер, чтобы победить. Нам нужно было сыграть иначе. Думаю, что у нас не получилось показать, что мы хотели выиграть и квалифицироваться в финал. Сегодня мы упустили много возможностей. Теперь нам нужно извлечь урок, как нужно играть в таких матчах», — приводит слова Константинова официальный сайт FIVB.