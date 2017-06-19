Жигалов: решусь ли написать рэп про российский волейбол? Почему бы и нет?

Один из лидеров сборной России по волейболу в Мировой лиге Максим Жигалов рассказал о своих пожеланиях на будущее, среди которых переезд в Европу и написание стихов в стиле рэп про российский волейбол.

«На данный момент мне хотелось бы поиграть в европейских чемпионатах: в той же Италии, Польше или Франции. Это совершенно другой стиль, менталитет, школа и атмосфера в залах. Поэтому в плане карьерного роста, я бы такой вариант рассмотрел.

Если уеду в Европу, решусь ли написать рэп про российский волейбол? Если атмосфера и настроение будут к этому располагать, могу написать. В этом смысле у меня есть источник вдохновения в лице моей супруги. Почему бы и нет? Рэп в России действительно набирает популярность. Версус-баттлы я видел несколько раз, благодаря партнёрам, но сам целенаправленно не смотрю. С творчеством одного из самых известных баттл-персонажей меня познакомил Дима Мусэрский. Как вы понимаете, речь идёт об Оксимироне. Но к музыке у меня особенное отношение, я очень чётко фильтрую ту информацию, которая поступает в мозг, и всегда стараюсь, чтобы она была полезной. В этом плане меня привлекает творчество рэп-группы «Грот». Людям, которые хоть как-то относятся к понятию «развитие», я рекомендую послушать. Оксимирон тоже очень интересный парень, закончил Оксфорд, пишет очень интересные вещи, и его последний альбом мне понравился», — приводит слова Жигалова «Советский спорт».