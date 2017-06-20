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Фаласка объявил об уходе с поста главного тренера сборной Чехии

20 июня 2017, вторник. 20:09. Волейбол

Главный тренер сборной Чехии по волейболу Мигель Фаласка объявил об уходе со своего поста по личным причинам, сообщает World of Volley.

На групповом этапе Мировой лиги сборная Чехии заняла восьмое место, одержав 4 победы и потерпев 5 поражений. Фаласка возглавил команду в феврале минувшего года. В следующем сезоне Мигель будет наставником Монцы, выступающей в итальянской Серии А.

Сборной Чехии предстоит выступить на чемпионате Европы, где на групповом этапе она встретится с соперниками из Италии, Германии и Словакии.

Источник: World of Volley Сообщить об ошибке
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Мужская сборная Чехии — Волейбол Мигель Фаласка
Новости. Волейбол
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