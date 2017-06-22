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Казанское «Динамо» расторгло контракт с Бракочевич, подписанный в мае

22 июня 2017, четверг. 13:06. Волейбол

Казанское «Динамо» расторгло контракт с сербской диагональной Йованой Бракочевич, который был подписан в мае, сообщает официальный сайт клуба из столицы Татарстана.

Соглашение было расторгнуто «по обоюдному соглашению сторон по семейным обстоятельствам игрока».

Бракочевич – серебряный призёр Олимпиады-2016, чемпионка Европы — 2011 и бронзовый призёр чемпионата мира-2006. В составе турецкого клуба «Вакифбанк» она выигрывала Лигу чемпионов — 2013 и клубный чемпионат мира — 2013. Сербка признавалась MVP Евролиги (2011), чемпионата Европы (2011), «Финала четырёх» Лиги чемпионов (2013), клубного чемпионата мира (2013).

Источник: Официальный сайт ЖВК "Динамо-Казань" Сообщить об ошибке
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Новости. Волейбол
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