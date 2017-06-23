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Ярёменко: «Зенит» предоставил все гарантии, есть и письмо, подписанное Миллером

23 июня 2017, пятница. 16:31. Волейбол

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко прокомментировал решение о включении санкт-петербурского «Зенита» в состав участников Суперлиги сезона-2017/18. Новый клуб заменит в турнире краснодарское «Динамо».

«Включение нового клуба в состав мужской суперлиги – „Зенита“ из Санкт-Петербурга – это хорошо, мы сохраняем количество участников. Я думаю, что этот проект получит развитие, учитывая возможности Санкт-Петербурга, любовь к волейболу, традиции и поддержку ПАО „Газпром“. Это долгосрочный и серьёзный проект, который послужит развитию волейбола России в любом случае.

Они предоставили все финансовые гарантии. Есть и письмо, подписанное Алексеем Борисовичем Миллером с просьбой допустить клуб и с финансовыми гарантиями. Насколько мне известно, волейбольный клуб «Зенит» будет отдельной структурой", — цитирует Ярёменко «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Александр Ярёменко Алексей Миллер
Новости. Волейбол
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