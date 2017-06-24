Уколова и Барсук не вышли на четвертьфинальный матч этапа ЧЕ в Бадене

Россиянки Евгения Уколова и Анастасия Барсук не вышли на четвертьфинальный матч первого этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Бадене (Австрия) из-за травмы одной из спортсменок, полученной накануне. Напомним, что во встрече третьего тура группового этапа с немками Юлией Сюде и Шанталь Лаборойр Евгения и Барсук снялись по ходу игры.

Таким образом, чешки Кристина Колоцова и Михала Квапилова без борьбы вышли в полуфинал соревнований, где сыграют с Сюде и Лабуройр.

Продолжают выступление на турнире и россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова.