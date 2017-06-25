Ван Валле и Кокелкорен выиграли этап ЧЕ по пляжному волейболу в Бадене

Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников остались без медалей этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Бадене, заняв четвёртое место. Вторые сеяные Лямин и Красильников не вышли на матч за третье место из-за травмы одного из партнёров, и бронза сенсационно досталась 11-й паре соревнований, немцам Юлиусу Толе и Лоренцу Шуманну.

Драматичный финал на тай-брейке выиграли бельгийцы Том ван Валле и Дрис Кокелкорен.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Первый этап. Баден, Австрия

Мужчины. Финал

Том ван Валле/Дрис Кокелкорен (Бельгия, 6) – Клеменс Допплер/Александр Хорст (Австрия, 3) – 2:1 (17:21, 21:13, 16:14).