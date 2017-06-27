Доигровщик «Урала» Куцмус женился

30-летний доигровщик уфимского «Урала» Андрей Куцмус и его избранница Анна стали мужем и женой, сообщает официальный сайт клуба. Ранее уроженец Ровно защищал цвета украинских клубов «Луческ-Подшипник», «Динамо» (Житомир), «Закарпатье-ЗакГУ», «Импексагро-Спорт» и «Локомотив» (Харьков). В составе харьковского «Локомотива» Андрей дважды становился чемпионом Украины и завоевал Кубок Украины.

С 2011 года Куцмус выступает в чемпионате России: МГТУ, «Грозный», «Урал».

Выступая в пляжном волейболе, Андрей в 2008 году стал чемпионом Украины.