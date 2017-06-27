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Мартынюк: многие игроки сборной до конца не знают, на что действительно способны

27 июня 2017, вторник. 15:36. Волейбол

Либеро сборной России и новосибирского «Локомотива» Роман Мартынюк рассказал о настрое на «Финал шести» Мировой лиги, который состоится в Куритибе (Бразилия) 4-8 июля.

«Есть ещё время для того, чтобы ещё лучше подготовиться. В Бразилию летим 2 июля, а пока усиленно работаем в Новогорске.

Шансы на попадание в призёры есть. Молодость – это один из наших плюсов. Многие ребята ещё сами до конца не знают, на что действительно способны. И «Финал шести» — это возможность проявить себя, показать свой максимум.

Нам сказали, что после «Финала шести» недельный отпуск нам дадут. А дальше кто-то отправится готовиться к сезону в свои клубы, а кого-то вызовут в сборную для подготовки к чемпионату Европы. Хотелось бы, конечно, попасть на этот турнир. Всё-таки такой шанс может быть раз в жизни», — цитирует Мартынюка официальный сайт «Локомотива».

Три шага до Куритибы. Как сборная России вышла в Финал шести
Мужская сборная России по волейболу не отдала полурезервному составу Ирана ни одной партии и шагнула в «Финал шести» Мировой лиги.
Источник: Официальный сайт ВК "Локомотив" Новосибирск Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Волейбол Мировая лига
Новости. Волейбол
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