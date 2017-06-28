Стояновский и Ярзуткин начали этап Мирового тура в Порече с поражения

В Порече (Хорватия) продолжаются соревнования этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «Мэйджор». В своём первом матче в группе В россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин проиграли австрийцам Клеменсу Допплеру и Александру Хорсту со счётом 0:2 (19:21, 17:21).

Во втором туре россияне сыграют с хорватами Марином Ерчичем и Кресимиром Караулой. Эта встреча состоится 29 июня.

Ранее в первом туре в группе G поражение потерпели россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин.

Турнир серии «Мэйджор» в Порече завершится 2 июля.