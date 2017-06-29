Красильников и Лямин победили во втором туре этапа Мирового тура в Порече

В Порече (Хорватия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «Мэйджор». В матче второго тура группового этапа россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин разгромили немцев Лоренца Шуманна и Юлиуса Толе со счётом 2:0 (21:6, 21:11). В первом туре россияне проиграли представителям Испании Пабло Эррере и Адриану Гавире со счётом 1:2 (23:21, 18:21, 16:18).

В третьем туре Красильников и Лямин сыграют с немцами Маркусом Бёкерманном и Ларсом Флюггеном.



Турнир серии «Мэйджор» в Порече завершится 2 июля.