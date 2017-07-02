Паван и Умана-Паредес выиграли крупный турнир по пляжному волейболу в Хорватии

Канадки Сара Паван и Мелисса Умана-Паредес в финале турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории пять звёзд в Порече (Хорватия) переиграли чешек Барбору Германнову и Маркету Слукову.
Бронзовые награды крупных соревнований завоевали швейцарки Нина Бетсхарт и Таня Хюберли.
Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «5 звёзд». Пореч, Хорватия
Женщины
Финал
С. Паван/М. Умана-Паредес (Канада) — Б. Германнова/М. Слукова (Чехия) — 2:1 (32:34, 21:12, 15:6).
Матч за третье место
Барбара/Фернанда (Бразилия) — Т. Хюберли/Н. Бетхарст (Швейцария) — 0:2 (14:21, 19:21).