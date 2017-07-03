Блокирующий Кузнецов пополнил состав «Динамо-ЛО»

«Динамо» из Ленинградской области объявило о подписании контракта с блокирующим Леонидом Кузнецовым, сообщает официальный сайт клуба. Ранее 33-летний уроженец Набережных Челнов выступал за «Нефтяник Башкортостана», краснодарское «Динамо», белгородское «Белогорье» и уфимский «Урал».

Кузнецов в чемпионате России-2016/17 сыграл 25 матчей, в которых набрал 127 очков. В составе «Белогорья» Леонид выиграл Кубок России и чемпионат России.

Команда из Ленинградской области завершила комплектование состава на сезон.