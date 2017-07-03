22-летняя шведская волейболистка Александра Лазич подписала контракт со швейцарским «Волеро», сообщает World of Volley. Ранее она провела несколько сезонов во Франции, в частности в ЖВК «Канны». В минувшем чемпионате Лазич набирала в среднем 16,4 очка за игру.

В составе сборной Швеции Александра дебютировала в 2010 году.

В середине мая швейцарский коллектив стал бронзовым призёром клубного чемпионата мира в Японии. В «Раунде шести» прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов «Волеро» уступил турецкому «Вакифбанку».