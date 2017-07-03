«Югра-Самотлор» подписала контракты с Коваликовым и аргентинцем Кукарцевым

Нижневартовский волейбольный клуб «Югра-Самотлор» подписал контракты с двумя новичками. Это связующий Игорь Коваликов и аргентинский диагональный с русскими корнями Пабло Кукарцев, сообщает пресс-служба клуба.

22-летний Коваликов в 2015 году играл за молодёжную сборную Украины. Но после двух сезонов в в столичном МГТУ, выступающем в высшей лиге «А», получил российское гражданство.

24-летний Кукарцев родился в Буэнос-Айресе. Он – сын Сергея Кукарцева, связующего сборных СССР и России, одинцовской «Искры» и ЦСКА, чемпиона страны—1999 в составе екатеринбургского «УЭМ-Изумруда». Кукарцев-старший четыре сезона пров1л в Аргентине, куда переехал вслед за супругой – волейболисткой Людмилой Репко, играл также в Италии, Японии, а завершил карьеру в России.

Пабло в минувшем сезоне защищал цвета «Боливара», с которым завоевал титул чемпиона страны. В 2015 году в составе молодёжной сборной Аргентины Кукарцев-младший стал лучшим бомбардиром чемпионата мира до 23 лет в Объединённых Арабских Эмиратах, где помог своей команде занять шестое место. Выступал за национальную сборную страны. В Аргентине его считают одним из самых перспективных диагональных, способным вырасти в звезду мирового класса.