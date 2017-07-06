«Пляжницы» Бирлова и Макрогузова проиграли на старте плей-офф турнира в Гштааде

Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова в первом раунде плей-офф турнира категории «5 звёзд» Мирового тура по пляжному волейболу в Гштааде уступили немкам Наде Гленцке и Юлии Гросснер со счётом 1:2.

В 1/8 финала молодые немецкие волейболистки встретятся с канадками Сарой Паван и Мелиссой Умана-Паредес.

Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «5 звёзд». Гштаад, Швейцария

Женщины. Плей-офф. Первый раунд



Е. Бирлова/Н. Макрогузова (Россия) — Н. Гленцке/Ю. Гросснер (Германия) — 1:2 (14:21, 21:14, 8:15).