Сборная Франции стала последним полуфиналистом «Финала шести» Мировой лиги

Мужская сборная Франции по волейболу стала последним полуфиналистом «Финала шести» Мировой лиги 2017 года. В матче группы К французы в пяти сетах одолели команду Сербии — 3:2 (25:21, 25:20, 17:25, 18:25, 15:11).



Благодаря этой победе Франция набрала 4 очка и вместе со сборной США вышла в полуфинал от группы К. За выход в финал французы сразятся с канадцами, а американцы — со сборной Бразилии. Матчи пройдут 7 июля.

Сборная России заняла последнее место в группе J и своё выступление на турнире завершила.