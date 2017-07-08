Заряжко: у сборной России с Китаем получилось сыграть лучше, чем с США

Капитан женской сборной России по волейболу Ирина Королёва (Заряжко) прокомментировала поражение команды в матче второго тура первой недели Гран-при в Куньшане от олимпийских чемпионок из сборной Китая со счётом 2:3 (26:24, 21:25, 25:16, 25:27, 14:16).

«Прекрасный, удивительный и захватывающий матч. Во многих компонентах мы старались сыграть лучше, чем накануне с американками, и у нас это получилось. Выиграть матч нам, к сожалению, не удалось, но я горжусь товарищами по команде», — приводит слова капитана сборной России пресс-служба Международной федерации волейбола.