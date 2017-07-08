Кузюткин: меня критикуйте сколько угодно, девчонок не трогайте!

После двух поражений на тай-брейках в стартовых матчах Гран-при с США и Китаем главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин обратился к болельщикам.

«Возможно, вы будете несколько удивлены, но я дружу с интернетом и внимательно читаю все комментарии, которые оставляют болельщики под текстами с новостями о женском волейболе. Зачем мне это нужно? А вот просто интересно, слежу за спорами, вижу массу мнений. Кстати, среди всего большого объема написанного попадаются и рациональные зёрнышки. Ещё в числе тех, кто ведёт дискуссию под обезличенными «никами», для меня есть и вполне узнаваемые фигуры — по стилю, по образу мыслей. Например, один волейбольный агент, на что-то обиженный. Вот вы уже не первый раз предлагаете мне всё это не читать, не забивать голову, а я не готов с этим согласиться. Пусть я сто раз и больше прочитаю критику в свой адрес, ничего в этом страшного нет. Тренера национальной сборной в любом виде спорта всегда критикуют — того зря взял в состав, а этого напрасно не пригласил в команду. Меня вот постоянно ругают за то, что не беру в сборную Наталью Малых. Но поймите, кто бы что ни сказал и ни написал, своё мнение по тому или иному вопросу изменить могу только я сам! Как, например, по поводу Иры Воронковой. Сразу после своего второго назначения на пост тренера сборной я на неё, честно говоря, не рассчитывал, а потом она в играх чемпионата России доказала, что будет полезна главной команде страны!

Так вот, уважаемые болельщики волейбола, меня критикуйте сколько вам угодно. И я всё это внимательно прочитаю. А вот тех, кто в комментариях и на форумах пишет плохие и обидные слова про девчонок из сборной России, оскорбляет их, я буду считать абсолютными подлецами. В нашей команде все игроки патриоты, все бьются за страну, выкладываются на полную катушку и в тренировках, и во время матчей. Не трогайте их!» — приводит слова Кузюткина «Российская газета».