Сборная Франции стала победителем Мировой лиги, обыграв Бразилию

Французские волейболисты в финале «Финала шести» Мировой лиги, который завершился в Бразилии, обыграли хозяев соревнований со счётом 3:2 (21:25, 25:15, 25:23, 19:25, 15:13).

Самым результативным игроком финала стал француз Эрвин Нгапет, набравший 29 очков. Бразильцы Рикардо Лукарелли и Уоллес де Соуза записали на свой счёт по 22 очка.

Это вторая победа сборной Франции за время её выступлений в Мировой лиге. Первый раз европейцы побеждали на турнире в 2015 году, в финале обыграв национальную команду Сербии.