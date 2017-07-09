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Панков: мне очень нравится эта сборная России. Поражения перерастут в победы

9 июля 2017, воскресенье. 14:00. Волейбол

Главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков оценил выступление сборной России на этапе Гран-при в Китае. Россиянки проиграли все три матча на тай-брейке.

«Эти матчи ни в коем случае нельзя назвать провальными, а скорее полезными. Наша команда играет прекрасно, а то, что мы не добиваем соперниц, объяснимо, — это случается, как только пропадает приём. Но когда его удаётся наладить, мы отлично действуем первым темпом, плюс подключение задней линии. Россиянки цепко действуют в защите, хорошо подают.

Мне очень нравится эта команда. Ничего нет страшного в том, что пока она проигрывает. В дальнейшем это всё перерастёт в победы, думаю, уже на следующей неделе. Да, нам пока не хватает уверенности в решающих моментах, но это также появится в будущем. На этапе в Калининграде наверняка будут изменения в составе сборной. Мы должны победить в родных стенах. Для российской команды Гран-при является важным топовым соревнованием, но не самым главным. Поэтому Кузюткин пробует разные варианты с составом, он может это позволить», — приводит слова Панкова ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Волейбол Вадим Панков
Новости. Волейбол
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