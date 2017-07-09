Заряжко: очень хороший опыт — сыграть против такой сильной команды, как Италия

Капитан женской сборной России по волейболу Ирина Королёва (Заряжко) прокомментировала поражение от команды Италии (2:3) в матче Гран-при-2017, прошедшем в Куньшане (Китай).

«Это очень хороший опыт — сыграть против такой сильной команды, как Италия. Мы старались выиграть матч, но допустили ряд ошибок. Подобные игры могут подсказать нам, что мы должны делать в будущем», — приводит слова капитана женской сборной России официальный сайт Международной федерации волейбола.

Матчи второй игровой недели Гран-при сборная России проведёт на своей площадке. В Калининграде с 14 по 16 июля подопечные Владимира Кузюткина встретятся с командами Нидерландов, Бельгии и Доминиканской Республики.