Сборная Италии стала чемпионом Европы среди игроков не старше 17 лет

Сборная Италии в финале чемпионата Европы среди игроков не старше 17 лет в Турции в пяти партиях взяла верх над командой Бельгии. Бронзовые награды завоевали местные игроки, уверенно победившие во встрече за третье место команду Болгарии.

Напомним, что ранее в матче за итоговое пятое место россияне оказались сильнее сборной Беларуси.

Юноши. Чемпионат Европы U17. Конья, Турция

Финал

Бельгия — Италия — 2:3 (17:25, 25:21, 25:23, 24:26, 10:15)

Матч за третье место

Болгария — Турция — 0:3 (14:25, 20:25, 24:26)