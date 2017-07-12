Родичев: в Берлин я езжу каждый год. Меня там быстро ставили на ноги

Новичок новосибирского «Локомотива» доигровщик Алексей Родичев рассказал о прошедшем отпуске и оценил состав «железнодорожников». С 2009 года 29-летний волейболист выступал за сургутский «Газпром-Югра». Родичев начинал профессиональную карьеру в пермском «Прикамье».

«Времени на отдых у меня было достаточно много. И отпуск я провёл хорошо, получил заряд положительных эмоций… Недавно прошёл медицинское обследование. В Берлин я езжу каждый год, потому что доверяю врачам, несколько раз делал операцию на колене именно в немецкой клинике, проходил реабилитацию после травмы плеча. Меня там быстро ставили на ноги. Сейчас я полностью восстановился, теперь буду с новыми силами настраиваться на новый сезон. Хочу вместе с «Локомотивом» выйти на новый уровень, успешно сыграть в Лиге чемпионов. И хочется показать хороший, качественный волейбол со своей стороны.

Я играл в Сургуте с Артёмом Смоляром и Ромой Мартынюком, вместе с которым мы были и в Перми. С Сергеем Савиным пересекались в сборной. Но тот вызов в национальную команду был для меня неудачным, так как я приехал с травмой. Так же в сборной играл с Колей Павловым и Валей Голубевым. В общем, ощущаю себя в Новосибирске комфортно, никаких проблем с адаптацией не испытываю", — цитирует Родичева официальный сайт клуба.