Гранкин, Михайлов, Полетаев — в сборной РФ по волейболу на мемориале Вагнера

Официальный сайт волейбольного турнира «Мемориал Вагнера», в котором примет участие мужская сборная России, опубликовал составы участвующих команд. В списке игроков сборной России 23 фамилии, так что до заявки состав будет сокращён. В отличие от Мировой лиги, в расширенной заявке связующие Сергей Гранкин и Александр Бутько, диагональные Максим Михайлов и Виктор Полетаев, блокирующие Артём Вольвич и Андрей Ащев, доигровщики Юрий Бережко и Александр Маркин, либеро Артём Ермаков.

Расширенный состав сборной России на мемориал Вагнера – 2017

Связующие: Сергей Гранкин («Белогорье»), Александр Бутько («Зенит-Казань»), Сергей Антипкин («Динамо»), Игорь Колодинский («ФАКЕЛ»).

Диагональные: Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Максим Жигалов («Белогорье»), Виктор Полетаев («Кузбасс»).

Блокирующие: Артём Вольвич («Зенит-Казань»), Андрей Ащев («Зенит» Спб), Дмитрий Щербинин, Алексей Остапенко (оба – «Динамо»), Вадим Лихошерстов, Илья Власов (оба – «ФАКЕЛ»), Ильяс Куркаев («Локомотив»).

Доигровщики: Юрий Бережко, Александр Маркин (оба – «Динамо»), Антон Ботин («Динамо-ЛО»), Егор Клюка, Дмитрий Волков (оба – «ФАКЕЛ»), Егор Феоктистов («Урал»).

Либеро: Артём Ермаков («Динамо»), Роман Мартынюк («Локомотив»), Артем Зеленков («Зенит» Спб).

Мемориал Вагнера пройдёт в Польше с 11 по 13 августа, а уже 24 августа там же стартует чемпионат Европы.