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Брянский будет старшим тренером мужской сборной России

13 июля 2017, четверг. 12:24. Волейбол

Главный тренер новокуйбышевской «НОВЫ» Константин Брянский вызван в расположение мужской сборной России, ведущей подготовку к предстоящему чемпионату Европы. Он будет помогать Сергею Шляпникову в качестве старшего тренера, сообщает официальный сайт клуба.

С 11 по 13 августа мужская сборная России сыграет в Польше на мемориале Вагнера. Соперниками россиян будут команды Канады, Франции и Польши.

Сборная России U17 под руководством Брянского заняла пятое место на чемпионате Европы, который прошёл в Турции.

Источник: Официальный сайт ВК "Нова" Сообщить об ошибке
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Теги
МВК НОВА Молодёжная сборная России — Волейбол Мужская сборная России - Волейбол Сергей Шляпников
Новости. Волейбол
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