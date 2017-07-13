Брянский будет старшим тренером мужской сборной России

Главный тренер новокуйбышевской «НОВЫ» Константин Брянский вызван в расположение мужской сборной России, ведущей подготовку к предстоящему чемпионату Европы. Он будет помогать Сергею Шляпникову в качестве старшего тренера, сообщает официальный сайт клуба.

С 11 по 13 августа мужская сборная России сыграет в Польше на мемориале Вагнера. Соперниками россиян будут команды Канады, Франции и Польши.

Сборная России U17 под руководством Брянского заняла пятое место на чемпионате Европы, который прошёл в Турции.