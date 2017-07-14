Женская сборная Бразилии нанесла сербкам первое поражение в Гран-при-2017

Женская сборная Бразилии на старте второго игрового уик-энда Гран-при в Сендае (Япония) в трёх сетах обыграла команду Сербии со счётом 3:0 (26:24, 25:17, 25:22). Для представительниц Южной Америки это третья победа в четырёх встречах турнира. Команда Сербии потерпела первое поражение.

Гран-при. Женщины. Второй этап. Группа D. Сендай, Япония

Бразилия — Сербия — 3:0 (26:24, 25:17, 25:22).

15 июля бразильские волейболистки сыграют с представительницами Таиланда, а сборная Сербии встретится с командой Японии.