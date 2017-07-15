Сборная Китая взяла верх над турчанками в матче Гран-при

Женская сборная Китая во втором туре этапа первого дивизиона Гран-при в Макао победила команду Турции со счётом 3:1. Самой результативной волейболисткой встречи стала Цзин Ли, в активе которой 18 очков.

Представительницы Поднебесной выиграли третий матч из пяти, а турчанки потерпели четвёртое поражение. 16 июля китаянки встретятся со сборной США, а команда Турции сыграет с итальянками.

Женщины. Гран-при. Первый дивизион

Группа Е. Макао. Второй тур



Китай — Турция — 3:1 (25:23, 19:25, 25:23, 25:23).