Кузюткин: россиянки будут играть на победу в матче с Нидерландами

Главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин прокомментировал победу своей команды над бельгийками со счётом 3:0 в матче этапа Гран-при в Калининграде.

«Давайте отталкиваться от противника и не преувеличивать значение этой победы. Я как тренер ничуть не преувеличиваю этот успех. Если завтра в матче с Нидерландами нам удастся показать такую игру, я всё равно буду доволен вне зависимости от результата. Самой игрой буду доволен, самоотдачей. Результаты пока прогнозировать не можем.

Мы играем практически равными составами – у всех отсутствует кто-то из лидеров. Но у Голландии отсутствует один, а у нас – пять. Мы всё равно выйдем и будем играть на победу. Голландия – самая сильная и организованная команда на этом этапе. Но ни в коей мере не говорю, что это имеет значение – мы всё равно будем играть на победу», — приводит слова Кузюткина «Спорт-экспресс».