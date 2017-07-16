Макрогузова и Холомина — серебряные призёры ЧМ по пляжному волейболу U21

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в финале чемпионата мира по пляжному волейболу среди игроков не старше 21 года уступили бразильянкам Эдуарде Сантош и Ане Патрисии Сильве Рамос. Бронзовые награды завоевали американки Милица Миркович и Катрин Пламмер.



Пляжный волейбол. Чемпионат мира U21. Нанцзинь, Китай

Девушки

Финал

Н. Макрогузова/С. Холомина (Россия) — Э. Сантош/А. Рамос (Бразилия) — 0:2 (15:21, 13:21)

Матч за третье место

М. Миркович/К. Пламмер (США) — Д. Трабалли/Э. Маестрони (Италия) — 2:0 (21:7, 21:19).