Кузюткин: молодым игрокам сборной России нужно больше соревновательной практики

Главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин прокомментировал поражение от команды Нидерландов (0:3) в заключительном матче второй недели предварительного этапа Гран-при, матчи которой российские волейболистки проводили в Калининграде.

«Сборная Нидерландов — стабильная и хорошо сыгранная команда. Мы играли против них с желанием победить и энтузиазмом. В сборной России молодые игроки, и им необходимо много соревновательной практики в матчах с сильными соперниками. У нас не получилось играть быстро сегодня. В дальнейшем мы сделаем всё возможное, чтобы улучшить нашу игру», — приводит слова Кузюткина пресс-служба Международной федерации волейбола.

Россиянки, одержавшие две победы в шести матчах, занимают девятое место в сводной турнирной таблице первой группы. Голландки с пятью победами в активе идут на второй позиции.