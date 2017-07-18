Ерёмин: изначальным желанием было уехать с севера, постоянные холода надоели

Доигровщик Станислав Ерёмин рассказал, почему принял решение перейти из новосибирского «Локомотива» в «Динамо-ЛО».

«Изначальным желанием было уехать с севера. Не то что замерз… но холода постоянные надоели. По работе и отношению вопросов не было, просто хотелось уехать оттуда, где зима по полгода. Так как я родился в Крыму, приоритет для меня, конечно, солнце и море. Понимаю, что в Петербурге тоже не совсем тот климат, которого бы хотелось, но и вариантов в Суперлиге в центральной России не так-то много.

Мне нужна была возможность играть, и я рассчитываю её получить в «Динамо-ЛО».

После сезона я лечился. У меня была операция: пришлось чистить мениск, и половину отпуска восстанавливался. В этот период колено вообще не сгибал. Так что какого-то активного отдыха у меня не было. Потом начал понемногу разрабатывать колено; съездил на море к родителям – совсем ненадолго. И приехал в Петербург. Хочется быстрее завершить процесс реабилитации, набрать свои оптимальные кондиции и начинать решать задачи", — цитирует Ерёмина официальный сайт клуба.