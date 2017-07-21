Пуэрториканки обыграли болгарок в матче второй группы Гран-при

Женская сборная Пуэрто-Рико нанесла поражение сборной Болгарии со счётом 3:1 в матче первого тура корзины I2 во второй мировой группе, матчи которой проходят в Хорватии.



Также в первом туре команда хозяек сразится с представительницами Аргентины.



Женщины. Гран-при. Вторая мировая группа. Корзина I2. Вараздин, Хорватия

Первый тур



Болгария – Пуэрто-Рико – 1:3 (25:17, 16:25, 18:25, 26:28).

Ранее сборная России потерпела поражение от сборной Сербии со счётом 0:3 на старте третьего игрового уик-энда Гран-при в Гонконге, которое стало для подопечных Владимира Кузюткина пятым в семи матчах.