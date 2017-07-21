Аргентинки выиграли у хорваток в матче Гран-при в Вараздине

Женская сборная Аргентины по волейболу одержала победу над сборной Хорватии в матче второй мировой группы в подгруппе I в Вараздине.



Ранее в этой же подгруппе сборная Пуэрто-Рико нанесла поражение соперницам из Болгарии.



Женщины. Гран-при. Вторая группа. Подгруппа I. Вараздин, Хорватия

Первый тур



Хорватия – Аргентина – 1:3 (28:26, 19:25, 16:25, 13:25).

Сборная России потерпела поражение от сборной Сербии со счётом 0:3 на старте третьего игрового уик-энда Гран-при в Гонконге, которое стало для подопечных Владимира Кузюткина пятым в семи матчах.