Стояновский и Ярзуткин проиграли в 1/4 финала турнира Мирового тура в Ольштыне

Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин в четвертьфинале турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды» в Ольштыне уступили американцам Джону Хидену и Райану Доэрти со счётом 0:2.



За выход в финал соревнований представители США поспорят с мексиканцами Ломбардо Онтиверосом и Хуаном Вирдженом.



Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «4 звезды». Ольштын, Польша

Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала



О. Стояновский/А. Ярзуткин (Россия) — Д. Хиден/Р. Доэрти (США)— 0:2 (19:21, 19:21).