Чжу Тин: я провела матч со сборной России не очень стабильно

Капитан женской сборной Китая олимпийский чемпионка Чжу Тин прокомментировала поражение от команды России в матче Гран-при в Гонконге со счётом 1:3 (23:25, 25:22, 18:25, 26:28). Для россиянок эта победа стала третьей в 8 матчах. Они досрочно потеряли шансы на выход в «Финал шести». Китаянки потерпели третье поражение.

«Сегодня мы действовали недостаточно организованно. Мы не смогли удержать набранный ход. Что касается меня, то я провела матч не очень стабильно», — приводит слова Чжу Тин официальный сайт Международной федерации волейбола.