Россиянки проиграли Японии в заключительном матче Гран-при, ведя 2:0 по сетам

Женская сборная России в заключительном матче этапа первого дивизиона Гран-при в Гонконге в пяти партиях уступила команде Японии. Подопечные Владимира Кузюткина выиграли две первые партии, но волейболистки из Страны восходящего солнца прибавили и смогла одержать волевую победу.



Таким образом, россиянки завершили выступление в регулярном чемпионате Гран-при, выиграв 3 матча из 9.



Женщины. Гран-при. Первый дивизион

Группа G. Гонконг. 3-й тур



Япония — Россия — 3:2 (23:25, 19:25, 25:20, 25:22, 15:10).