Воробьёва: командный дух помог россиянкам выйти в финал ЧМ U20

Капитан сборной России среди волейболисток не старше 20 лет Мария Воробьёва поделилась впечатлениями от победы над японками со счётом 3:2 в полуфинале чемпионата мира в Мексике.

«Я считаю, что командный дух помог нам выиграть этот матч, в конце которого мы испытывали сильное давление. Мы могли выиграть и третий, и четвёртый сеты, но потеряли концентрацию и позволили соперницам перевести встречу на тай-брейк.

Матч с китаянками будет трудным, но мы постараемся выполнить тренерские установки и провести матч сосредоточенно, чтобы завоевать золотые медали», — приводит слова Воробьёвой официальный сайт турнира.