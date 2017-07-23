Итальянки проиграли Таиланду в матче последнего тура Гран-при

Женская сборная Таиланда в заключительном матче домашнего этапа первого дивизиона Гран-при в Бангкоке уверенно переиграла команду Италии. Самой результативной волейболисткой встречи стала Плеумийт Тинкаов, набравшая 14 очков.



Сборная Таиланда одержала третью победу и не добилась права выступить в «Финале шести», а итальянки потерпели первое поражение в семи встречах и третье в общей сложности.



Женщины. Гран-при. Первый дивизион

Группа H. Третий тур. Бангкок, Таиланд



Таиланд — Италия — 3:0 (25:13, 25:21, 25:20).