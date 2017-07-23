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Итальянки проиграли Таиланду в матче последнего тура Гран-при

23 июля 2017, воскресенье. 15:54. Волейбол

Женская сборная Таиланда в заключительном матче домашнего этапа первого дивизиона Гран-при в Бангкоке уверенно переиграла команду Италии. Самой результативной волейболисткой встречи стала Плеумийт Тинкаов, набравшая 14 очков.

Сборная Таиланда одержала третью победу и не добилась права выступить в «Финале шести», а итальянки потерпели первое поражение в семи встречах и третье в общей сложности.

Женщины. Гран-при. Первый дивизион
Группа H. Третий тур. Бангкок, Таиланд

Таиланд — Италия — 3:0 (25:13, 25:21, 25:20).

Гран-при (ж)
23 июля 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Таиланд
3 : 0 25:13, 25:21, 25:20
Италия
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Женская сборная Италии — Волейбол Женская сборная Таиланда — Волейбол
Новости. Волейбол
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